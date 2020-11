34-årig mand stukket nær hjertet: Nu kommer fire for retten

Den 34-årige mand blev indlagt på hospitalet og overlevede stikket. Men da kniven ramte manden i venstre side af brystet så tæt på hjertet, betragter politiet angrebet som et forsøg på manddrab. Knivstikkeriet skete på en parkeringsplads på Gudrunsvej i Brabrand, hvor fire mænd ifølge politiets anklager forsøgte at dræbe to andre mænd.