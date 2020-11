Kedelig årsdag: Marie blev skudt for 52 år siden. Morderen er aldrig fundet.

Hun løber ud af kælderdøren og ind til naboen for at bede om hjælp. På vejen passerer hun en mand, som går på fortovet. Politiet mener, at det meget vel kan have været morderen.

- Åh vil du ikke skynde dig at gå ind og ringe for Fru Lock-Hansen er skudt. Så løb jeg ind og ringede til politiet, husker naboen Else Larsen.