Politiet vil ringe til borgere om ubetalte bøder

- Når en bøde ikke bliver betalt, går et stort maskineri i gang hos politiet, Gældsstyrelsen og domstolene for at indkassere pengene, skriver Rigspolitiet.

Politiets undersøgelse vil fokusere på de sager, hvor der ikke er blevet betalt en bøde for eksempelvis overtrædelse af færdselsloven, gadeuorden, besiddelse af euforiserende stoffer eller tyveri.

Vil ikke spørge om borgernes oplysninger

Cirka 133.000 gange om året ender sådan en bøde i retten, fordi den ikke er blevet betalt.

Jeppe James Olsen siger i pressemeddelelsen, at undersøgelsen forhåbentlig kan resultere i, at politiet kan blive klogere på, hvorfor bøderne ikke bliver betalt.