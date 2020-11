Nyt Horsens-nederlag - fik tæv af topholdet

Herefter faldt niveauet og intensiteten, og derfor kunne Sønderjyske gå til pause med en ufortjent føring.

Efter pausen bar kampen stadig præg af at være meget fysisk betonet. Begge hold gav alt i hver eneste duel.

I det 68. minut fordoblede Alexander Bah Sønderjyskes føring med en flad afslutning uden for feltet, og herefter lignede Horsens et hold, der havde svært ved at få spillet til at fungere.

Til sidst satte angriberen Haji Wright dødsstødet ind, da han scorede sit sjette sæsonmål og gjorde det til 3-0.