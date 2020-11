Sønderjyske holder fast i førsteplads mod AGF

Resultatet betyder endvidere, at Sønderjyske forstsætter en imponerende statistik på hjemmebane, hvor holdet ikke har tabt i over et år.

I en lige første halvleg uden det mest polerede fodboldspil faldt der to mål inden for bare fem minutter. Det første kom i 32. minut.

Her opfangede AGF-midtbanespilleren Bror Blume en skidt Sønderjyske-clearing på kanten af feltet, og med en kælen inderside sendte han gæsterne i front.

Den føring var dog kortvarig, da Sønderjyske kort efter blev tildelt et straffe, som angriber Anders K. Jacobsen sikkert udlignede på.