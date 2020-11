Trump er færdig: Men hvad betyder det for dig?

En betragtning Michael Aastrup Jensen er helt enig i.

- Vi får en præsident, hvor vi ikke behøver være bange for, hvad han kan finde på. Jeg er meget glad for, at han ikke sidder med knappen til atombomberne længere, siger han.

Grønne investeringer til Østjylland

Derek Beach forudser også, at Joe Biden vil trække sit land i en mere grøn retning. Væk fra kul og olie som Donald Trump ellers har været en varm fortaler for.

- Det er helt klart, at bare det, at de er med i klimakampen igen og prøver at være med til at løse problemerne i stedet for at bidrage til problemet, er en kæmpe fordel, siger Derek Beach.