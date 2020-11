74 millioner økomælk vinker farvel til skruelåget

Håber på velvilje

Det er et stort skridt for hver liter mælk, men et lille skridt på vejen mod Arlas ambition om at blive CO2-neutral i 2050.

- Vi og vores landmænd har en ambitiøs målsætning om at blive CO2-neutrale, og vi reducerer løbende vores udledning i alle led. En del af det arbejde er at reducere vores emballages CO2-udledning ved fx at mindske brugen af plastik. Det er derfor et aktivt valg, at vi nu fjerner skruelåget på økomælken, siger Helle Müller Petersen, landedirektør i Arla Danmark.