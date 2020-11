Rabih genvalgt som spidskandidat for Radikale Venstre trods kampvalg

- Jeg er meget glad for valget, og stolt over det hold af kandidater som er opstillet. Vi er et stærkt og mangfoldigt hold, der har erfaringer bredt i samfundet. Jeg ser frem til samarbejdet om en valgkamp, hvor hovedtemaerne fra Radikale Venstre bliver klima, børn og et bedre bysamfund, siger han i en pressemeddelelse.

Eva Borchorst Mejnertz valgt som nummer to

Rabih Azad-Ahmad har været partiets spidskandidat ved de seneste to kommunalvalg. Ved det seneste valg i november 2017 fik han 2.628 stemmer.

Selvom Eva Borchorst Mejnertz måtte vige for Rabih Azad-Ahmad, har hun stadigvæk noget at glæde sig over. Hun blev nemlig valgt som listens nummer to.

- Siden jeg stillede op, havde jeg selvfølgelig håbet på et andet resultat, men jeg er glad for den proces, vi har haft og imponeret over det samlede hold af radikale kandidater. Jeg glæder mig til at være en del af det hold, som Rabih står i spidsen for, siger Eva Borchorst Mejnertz i pressemeddelsen.