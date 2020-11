Silkeborg IF sælger talent - forventer gevinst på 10 millioner

B.T. skrev tirsdag, at forsvarsspilleren var på vej til et lægetjek i Premier League-klubben West Ham. Mediet bragte også et billede af spilleren siddende med sin agent på et hotel i London.

10. oktober meddelte Silkeborg i en anden fondsbørsmeddelelse, at et salg af Frederik Alves var nært forestående. I den forbindelse opjusterede klubben sine forventningerne til regnskabsåret med ti millioner kroner.

Forsvarsspilleren er født i Danmark, men har brasilianske rødder og har også spillet ungdomsfodbold i Brasilien. Han har spillet syv ungdomslandskampe for Danmark.

Han fik spilletid i 22 superligakampe i sidste sæson, hvor Silkeborg endte med at rykke ned i 1. division.

/ritzau/