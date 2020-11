Østjysk minkavler: - De afliver ikke kun mine mink – de afliver også mig

Regeringen meddelte på et pressemøde i dag, tirsdag klokken 16, at alle mink i Danmark skal aflives. Årsagen er, at der er sket en mutation blandt danske mink, og myndighederne frygter, at denne mutation kan skade effekten af en fremtidig vaccine.



- Virus er muteret i mink, og den muterede virus har spredt sig til mennesker. Hvad værre er – og det er meget alvorligt – så har Statens Serum Institut i laboratoriet fundet fem eksempler på virus i minkfarme og 12 eksempler på virus hos mennesker, der udviser nedsat følsomhed for antistoffer, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet klokken 16.

Her slog hun også fast, at den muterede virus via mink kan indebære den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal, og i værste fald kan mutationen sprede sig til andre lande.