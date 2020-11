Boliger bliver revet væk - ikke set magen til i 14 år

Faldet skyldes ikke, at der kommer færre huse til salg. Det er derimod antallet af købere og den øgede konkurrence om boligerne, der har ændret sig. Det siger Boligsidens kommunikationsdirektør, Birgit Daetz, i en pressemeddelelse.

- Der forsvinder ganske enkelt flere boliger fra markedet end tidligere, og på grund af den øgede konkurrence bliver de også solgt hurtigere, end de plejer.

- Det betyder, at der måske nok kommer det samme antal boliger til salg, men at udvalget dag for dag er mindre, lyder det.

Laveste niveau i mange år

Tallene fra Boligsiden viser, at udbuddet af huse ved udgangen af oktober var 3,1 procent lavere end for blot en måned siden. Udbuddet af lejligheder faldt med fire procent i samme periode.