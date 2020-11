Efter milliondonation: Nu skal anerkendt kunstner udsmykke Aarhus Domkirke

Erfaring fra Roskilde Domkirke

Peter Brandes udsmykning vil i Aarhus Domkirke give de kristne grundfortællinger sprudlende liv gennem en nytolkning af den klassiske kirkekunsts udtryk og metoder.



- Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at udsmykke endnu en domkirke. Menighedsrådet bakker enigt op, så når stiftets endelige godkendelse er på plads, glæder jeg mig til at gå i gang efter mine skitser. Der er tale om et kapel med glasruder, alter, skulpturer og døbefont, men også et kapel med funktion til refleksion og andagt, som jeg har udformet lig med Sankt Andreas Kapel i Roskilde Domkirke, siger Peter Brandes.