Kenneth passer 46 pindsvin

Lige nu passer Kenneth Egholm Jensen 42 pindsvin, og et af dem er blandt andet blevet fundet i en rottefælde. Det pindsvin bor nu i en skotøjsæske og får smertestillende medicin af Kenneth Egholm Jensen, indtil det igen er klar til at komme ud i naturen.



- Det er en helt fantastisk følelse at sætte et pindsvin tilbage i naturen, efter man har haft den lille skabning i hænderne og set, hvor dårlig den har været, og set alle de andre pindsvin, der bliver kørt ned, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

For tiden er mange pindsvin kolde, når de ankommer til en plejestation, efter at have været i vinterhi.