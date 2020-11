Svinger køllen på Djursland - bolden lander i USA

Der er findes golfsimulatorer mange steder i Danmark, men kombinationen med det avancerede måleudstyr er mere sjælden.

- Så golfspillere mange steder fra vil have rigtig stor glæde af at komme til Grenaa og prøve det, siger Anthony Bjerregaard.

Virtuel vind, men ingen motion

Torben Bach Sørensen er pensionist og spiller golf tre-fire gange om ugen.

Nu, hvor rejserne er aflyst, ville det have svært at fortsætte i samme tempo vinteren over, men det giver den nye golfsimulator mulighed for.

- I stormvejr, rusk, regn og sne kan vi stadig spille golf, fordi vi har fået stedet her, siger han.