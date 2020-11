Morten Østergaard søger orlov

Ud over meldingen om orlov, skriver den tidligere radikale leder, at han har søgt hjælp til som han selv skriver at forsøge at "rette op på de sider af mig selv, som jeg ikke er stolt af. jeg vil sones med mine fejl, så de ikke gentager sig", skriver Morten Østergaard og fortsætter:

- Jeg er nødt til at være en bedre udgave af mig selv for igen at kunne gøre en forskel for andre.