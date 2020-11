Østjysk politiker til minkavlere: - Hold igen med aflivningen

Venstre-formanden Jakob Ellemann-Jensen, der er valgt i Østjyllands Storkreds, istemmer sig koret af kritik, der i dag er haglet ned over regeringen.

- Der står nogle mennesker i en meget svær situation. Jeg synes, at det værste, de bliver udsat for, det er rutsjeturen, hvor de det ene øjeblik får at vide, at de skal slå alt ned.

- Det næste øjeblik, at der er en mulighed for, at de kan fortsætte, og så igen – at nej, det kan de ikke. Det er umenneskeligt, og derfor skylder man politisk at komme med nogle svar, siger Jakob Ellemann-Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.