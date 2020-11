Er Høkeren nu Danmarks mindste værtshus?

Marianne Wiehe langer lystigt øl og spiritus over baren. Hun sørger for gæsterne – hvor flere af stamkunderne har deres egen vaskeklud til at tørre hænder med på toilettet.

- Det er faktisk én stor familie, fortæller hun.

En familie på meget lidt plads. Værtshuset Høkeren i Ry er kun 18-19 kvadratmeter og nu måske Danmarks mindste.

- Der kom nogle gæster fra Sjælland, som fortalte, at nu var Danmarks mindste lukket. Så var vi nok mindst, fortæller indehaver af Høkeren, Marianne Wiehe til TV2 ØSTJYLLAND.