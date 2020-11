Fire råd til at undgå duggede briller - én ting må du ikke gøre

Men der findes heldigvis råd for, hvordan man undgår det. Og det handler ikke kun om det åbenlyst irriterende ved ikke at kunne se noget. Ifølge Sundhedsstyrelsen øger det nemlig risikoen for smitte, hvis man ikke kan lade være med at røre ved sine briller.

Flere vælger kontaktlinser

Efter flere brillebærerne har erkendt, at mundbindene er kommet for at blive, har det fået dem til at søge råd hos optikerne.

- Vi får rigtig mange henvendelser ude i butikkerne. Brillebrugere har altid været trætte af, at de dugger - særligt om vinteren. Men lige nu hører vi om mange, der gerne vil have hjælp til, hvordan de kommer duggen til livs, siger Gitte Brink Kristensen.

Det har også betydet, at flere kunder har valgt at skifte over til kontaktlinser. Samme tendens kan man nikke genkendende til i optikerkæderne Profil Optik og Thiele.

Er man ikke klar til at skifte brillerne ud, har TV 2 samlet en række råd til, hvordan man undgår minutterne i blinde, når man træder ind på stationen eller i supermarkedet med både mundbind og briller.