Målet er nået: Børnehospice får store legepladser og natur

For hospiceleder Dorit Simonsen vidner de mange donationer om, at der både har været et behov og et ønske hos befolkningen om et børne- og ungehospice.

- Det er så fantastisk, og det kommer lidt bag på mig, at der har været så meget opmærksomhed. Det bestyrker mig i, at det er vigtigt, vi får et børne- og ungehospice, siger hun.