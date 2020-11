Hver femte kvinde i lokalpolitik er seksuelt krænket

Kommunernes Landsforening opretter hotline for kommunalpolitikere, der har oplevet krænkende adfærd.

Der er nu hjælp at hente for kommunalpolitikere, der har været udsat for grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter.

Det oplyser Kommunernes Landsforening (KL), der har etableret en hotline til formålet.

- Som politiker kan man selvfølgelig henvende sig til sin borgmester eller kommunaldirektør, men det kan også være nødvendigt med en ekstern mulighed.

- Derfor har vi nu besluttet at oprette en hotline her i KL for kommunalpolitikere, siger KL's formand, Jacob Bundsgaard (S), i en pressemeddelelse.