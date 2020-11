Sundhed.dk er ikke tilgængelig tirsdag aften

Log ikke på onsdag morgen

For at undgå, at der kommer for stort pres på siden, når den åbner igen, opfordrer sundhed.dk til, at alle, der har mulighed for at vente med at se deres prøvesvar, ikke logger ind på sundhed.dk onsdag morgen.

I stedet opfordres man til at gøre det senere på dagen.

Det er blot godt en uge siden, at sundhed.dk blev ramt af et teknisk problem, som forhindrede borgerne i at tjekke svar på deres coronatest.