Coronaramte Silkeborg kører Vendsyssel over

Cheftræner Kent Nielsen var i forvejen smittet, hvilket også gjaldt spillerne Rasmus Carstensen, Sebastian Jørgensen, Svenn Crone, Pelle Mattsson og Jeppe Gertsen.

Lørdag kom det så frem, at også midtbanespilleren Stefán Teitur Thórdarson, reservemålmand Stan van Bladeren og holdleder Kasper Jensen er smittede.

- Vi har testet op imod 100 personer en gang om ugen i lang tid – både vores ungdomsspillere men også os på kontoret, men alligevel har det sneget sig ind, siger Kent Madsen.

Kampen skulle spilles

Silkeborg formåede dog både at have spillere klar på banen og ledere på sidelinjen, og da proceduren omkring de smittede i klubben havde fulgt Divisionsforeningens protokol, så kunne kampen afvikles søndag.

- Turneringsledelsen gjorde det klart fra starten af den her sæson, at skulle nogle blive ramt på et eller andet niveau af covid-19, så skulle man altså spille kampene alligevel. Så vi har ikke nogen mulighed for at udsætte kampen. Vi kan selvfølgelig sige, at vi ikke vil stille op og tabe 3-0, men vi vil gerne have lov at spille vores chance, sagde Kent Madsen kort inden kampen søndag.