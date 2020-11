10 ting du skal opleve i Silkeborg

2. Strøget

Strøget i Silkeborg består af en hovedgade med flere mindre sidegader. Her ligger caféer og butikker side om side.

Julie Bruun har tilføjet strøget til listen, fordi hun godt kan lide de tøj-, bolig- og specialbutikker, som ligger på hovedgaden og i de små sidegader. Derudover fremhæver hun, at strøget bliver pyntet op efter årstiderne.

3. Pladeshoppens café og kaffebar

Pladeshoppens café og kaffebar hed i mange år bare pladeshoppen, men på et tidspunkt gav det ikke længere mening at sælge plader, så i dag er fokus rettet mod kaffebrygningen.

Julie Bruun forklarer, at stedet emmer af Silkeborg, fordi Pladeshoppen har ligget længe i byen. Hun kan huske, at hun som barn har gået rundt imellem de små gange i den dengang større pladeshop. Hun siger, at pladeshoppens café og kaffebar i dag er et sted, hvor silkeborgenserne samles.