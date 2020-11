Silkeborgdreng sender otte landsholdsspillere i isolation

Landstræner Kasper Hjulmand, assistenttræner Morten Wieghorst og i alt ni spillere er ude af billedet til onsdagens fodboldlandskamp mod Sverige.

Det er konsekvensen af, at Robert Skov og en af holdets behandlere blev testet positiv for coronavirus mandag aften.

Dansk Boldspil-Union skriver i en pressemeddelelse, at man har valgt at isolere landstrænerduoen og yderligere otte spillere, der har været i potentiel nærkontakt med de to smittede.

Isoleret på hotelværelser

Det drejer sig om Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Martin Braithwaite.

I Hjulmand og Wieghorsts fravær kommer trænerteamet mod Sverige til at bestå af angrebstræner Ebbe Sand, målmandstræner Lars Høgh og analytiker Mounir Akhiat.

Hele den danske delegation blev testet to gange mandag, og ifølge DBU blev alle isoleret på deres hotelværelser, indtil der forelå svar på den første test.

Ikke sket i lejren

Her var alle negative, men da svarene på den anden test var klar sent mandag aften, var der altså to positive imellem. Både Skov og behandleren er sendt hjem.

- Det er vores vurdering, at smitten ikke er sket i lejren, og vi har fundet det tidligt, så vi bedre kan håndtere det videre forløb. Alle øvrige test er negative, og vi bliver testet igen, siger landsholdslæge Morten Boesen.

- Vi har efter dialog med sundhedsmyndighederne besluttet et forsigtighedsprincip, hvor vi isolerer en række personer, der har været i potentiel nærkontakt med de to smittede personer, forklarer han.

Det står klart, at det bliver et noget decimeret dansk landshold, der går på banen til onsdagens testkamp mod svenskerne.

I forvejen må holdet undvære syv spillere, der er tilknyttet klubber i England, fordi Storbritannien har skærpet indrejsereglerne for folk fra Danmark.