Coronatests kræver tålmodighed - op til en uges ventetid fra bestilling til svar

Han påpeger dog, at hvis man er nær kontakt til en smittet, så kan man komme hurtigere til, hvis man er blevet kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed.



- Der er tider hver eneste dag til nære kontakter, og hvis der mangler, så sætter vi flere tider ind til dem specielt, siger han.

Det er dog ikke tilfældet for Uffe Nielsen, og derfor betyder det, at tiden fra bestilling til test og videre til et svar kan tage helt op til en uge for ham i Skanderborg. Tid, som Uffe Nielsen hellere havde brugt på sit arbejde.