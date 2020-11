Nye klinikker skal hindre et for stort pres på skadestuerne

Region Midt er netop nu ved at forberede en etablering af såkaldte 'vurderingsklinikker' på hospitalerne. Det sker for at undgå et for stort pres af patienter med COVID-19-symptomer på skadestuerne.

I dag er det nemlig sådan, at man ikke kan blive tilset af sin egen læge, hvis man har symptomer på COVID-19. Derfor er patienter, der har symptomer i en grad, hvor lægehjælp er nødvendig - og hvor man ikke kan vente på et testresultat - blevet henvist til skadestuerne.