Nyt smitteudbrud på Samsø: Folkeskoleelev smittet med corona

Det er dog ifølge borgmesteren ikke noget, der gør den store forskel i arbejdet med at nedbringe smitte. Faktisk kan øens størrelse være en lille fordel.

- Vi har måske en lille fordel som øsamfund, fordi vi er helt klar på, hvem de smittede er, og hvor det er henne. Vi håndterer smitten på samme måde som normalt, og jeg føler, at vi er hurtige til at indlemme det. Det luskede er jo bare, at folk kan nå at smitte andre, inden vi overhovedet ved, at de selv er smittede, siger Marcel Meijer.

Desuden kan borgmesteren fortælle, at på trods af den store frygt i foråret for, at turister skulle bringe smitten med til øen, så er det faktisk slet ikke tilfældet ved nogen af øens smitteudbrud.

- Alle de smittetilfælde, vi kender til, er samsinger, der har taget smitten med tilbage fra besøg hos nære kontakter uden for øen, siger Marcel Meijer.





Skolebørnene vokser til den største smittegruppe

Smitten på Samsø Skole kommer på dagen, hvor befolkningsgruppen af 10 til 19-årige har overhalet de 20 til 29-årige, hvad angår coronasmitte.

Dermed er det nu skolebørnene med 1477 bekræftede smittetilfælde de seneste syv dage, der udgør den største smittegruppe i det danske samfund. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

I de samme syv dage er 1464 20 til 29-årige blevet bekræftet smittet med COVID-19. Det er dermed stadig tæt løb mellem de to befolkningsgrupper.