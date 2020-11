Sygeplejersken fik et syn som 58-årig – nu er hun opera-diva i egen dagligstue

Operaen er en passion, der kom til hende som en spirituel intuition, da hun var 58 år. Indtil den dag kunne hun ikke synge.

- I 12 dage gik jeg med den mest fantastiske forventning og glæde, og lige pludseligt var det som om, der sprang en raket i mit hjerte af varme og lys, og så sagde det; Den Jyske Opera.

- Jeg blev forskrækket, for jeg kunne jo ikke synge. Men så tænkte jeg, hvis det er det, du skal være, så må du se at komme i gang, og så vil du blive hjulpet undervejs, fortæller Kirsten Boye.

Sang forfærdeligt

Næste skridt var at banke på døren hos sanglærer Bodil Øland på Musikkonservatoriet i Århus. Det var virkelig angstprovokerende:

- Jeg tænkte, hvad laver jeg her. Jeg kiggede på alle de dygtige, unge mennesker, der kom væltende ud ad dørene. Og så fik jeg sandheden lige hovedet. Sanglæreren sagde, hun ikke ville have mig, for jeg sang forfærdeligt.

Kæmpede sig til ros

På trods af det, ville Kirsten Boye gerne fortsætte, så sanglæreren genovervejede og gav hende en chance.

- Tredje gang gik jeg grædende hjem, for da roste hun mig. Det var så stort.

Det blev starten på en 10 år lang rejse mellem den rosafarvede dagligstue i hjemme i Silkeborg og øvelokalet på Musikkonservatoriet i Århus.