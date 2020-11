Dyster prognose: Der kan gå dagevis, før vi ser solen igen

Grå og mild uge

Alle prognoser peger på, at gråvejret fortsætter de næste mange dage med risiko for lidt finregn i perioder.

Et højtryk ligger mandag øst for Danmark og sender lun luft op til os fra sydøst. Desværre er der dannet mange lave skyer, som solen har svært ved at opløse på denne årstid.

Solen står kun cirka 16 grader over horisonten, og der er ikke nok kraft i den til, at skyerne opløses. Det er en helt klassisk situation i november måned.

Højtryk i november kan ofte være forbundet med skyet og stillestående vejr i mange dage. Femdøgnsskemaet ser lige nu en anelse solforladt ud.

Fredag byder kun på chancer for sol, og der er ingen garanti for, at den kommer igennem i hele landet.

Weekendvejret er endnu lidt usikkert, men det ser ud til, at gråvejret fortsætter.

Dermed kan man flere steder i landet opleve op til syv dage i træk med stort set udelukkende gråvejr. Ikke en opløftende nyhed for ret mange mennesker, men desværre ikke ualmindeligt her i november.