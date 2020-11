November starter grå, blæsende og lidt våd

Vi er gået ind i efterårets sidste måned, og det kan også mærkes på vejret. Selvom temperaturen vil ligge omkring 10-12 grader, vil blæst, spredt regn og skydække få det til at føles som en typisk efterårsdag.

- November er kendt for at være grå, våd og blæsende, og det kommer også til at gælde for i dag, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård Christiansen.