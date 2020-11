Social boble kan blive "krudttønde til konflikter" - sådan håndteres udfordringen bedst

Han efterlyser klare budskaber med letforståelige regler for adfærd, som er mulige at føre ud i livet.



- Adfærdsændringer kræver, at opgaven er veldefineret, og der skal være tilpas med instruktioner, hvis det skal lykkes, siger chefpsykologen.

Ifølge Jacob Vindbjerg Nissen er det en udfordring for os som mennesker, når der sker markante ændringer, og når vigtige budskaber indeholder en stor tolkningsgrad.

For vi søger altid efter at skabe mening, men når rammen ikke er klar, så er der en risiko for, at vi kommer i konflikt med hinanden omkring spillereglerne.

- I sådanne situationer kan det være godt at tjekke ind med, hvad man har kontrol over, og hvad man må acceptere som et vilkår i denne tid. Hvad kan jeg gøre for at passe på mig selv, og hvad er vigtigt for mig?, siger Jacob Vindbjerg Nissen.

Rådene fra chefpsykologen er derfor følgende:

- Afstem forventninger til kontakter med både med familie og venner

- Evaluer situationen løbende og tal sammen om forandringerne

En nylig måling lavet af Megafon viser, at i omegnen af 14 procent af danskerne ikke forventer, at de vil overholde regeringens anbefalinger om maksimalt at se ti personer i privat regi udover dem, de deler bopæl med.



3) Øget risiko for social udskamning

Psykolog Karina Damsgaard Nørby forudser, at der i tiden fremover vil ske en øget udskamning i sociale sammenhænge herhjemme.

Et mindretal af danskerne ønsker, som Megafon-målingen afslører, ikke at følge den tydelige opfordring fra regeringen, men omvendt er der mange danskere, som frygter den smitsomme coronavirus.

Denne gruppe vil derfor kunne føle sig provokeret af andres mere laissez faire-opførsel over for covid-19, mener psykologen.

Ifølge Karina Damsgaard Nørby tackler vi bedst udfordringen ved at holde os på vores "egen banehalvdel".

- Det kræver forståelse for, at alle handler på baggrund af deres egen situation. Vi reagerer vidt forskelligt, da vi er forskellige som mennesker. Det er en vanskelig øvelse, for det kræver, at man kan reflektere over ens egen og andres situation.

Psykologens råd:

- Bliv på "egen banehalvdel"

- Det er ikke et problem at være uenig - problemet opstår, hvis vi ikke accepterer uenighed

- Konsensus er ikke et mål i sig selv - accept af forskellighed er et mål

Sundhedsstyrelsen: Færre kontakter er effektivt

TV 2 har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen om de nye anbefalinger om antallet af sociale kontakter.

Styrelsen oplyser, at det overordnede mål er, at danskerne skal begrænse antallet af sociale kontakter, da det et effektivt middel mod smittespredning.

Ti personer er valgt som anbefaling for det maksimale antal, man som enkeltperson bør ses med, fordi det skal være en holdbar løsning for alle danskere, der kan have vidt forskellig social omgangskreds, lyder det.

Gode råd til begrænset social kontakt

Sundhedsstyrelsen har på sin hjemmeside udgivet en række gode råd til, hvordan danskerne bedst muligt begrænser antallet af sine sociale kontakter under coronakrisen.

De overordnede råd til ens sociale omgangskreds for at undgå smittespredning er følgende:

- Hold dig til få personer

- Hold dig til de samme personer

- Hold det kort, når I ses

Den generelle anbefaling er, at danskerne holder fast i en lille omgangskreds på ikke flere end ti forskellige personer - ud over personer i ens husstand.

Derfor bør man ifølge Sundhedsstyrelsen gøre følgende:

- Hvis det kan lade sig gøre, så mød hinanden udenfor

- Aflys aftaler med personer, du ikke plejer at ses med

- Hold kontakten uden at mødes fysisk, eksempelvis med et virtuelt møde