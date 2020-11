Blæsende aften med risiko for stormstød

Et lille, men hidsigt lavtryk er på vej hen over landet, og det kan tirsdag aften og nat give kraftige vindstød.

Det er særligt ved de vestvendte kyster i den sydlige del af landet, at der er risiko for, at vindstødene kommer helt op i stormstyrke, men det kan ske i det meste af landet.

TV 2 Vejret har udsendt et varsel for de relevante områder.



- Små lavtryk af den her type kan være svære at forudsige for modellerne. Det er især svært at forudsige den præcise bane. Sidst på dagen ser det ud til, at lavtrykket rammer Danmark midt på Vestkysten og bevæger sig mod nordøst, og så er det især den sydlige del af landet, der kan få de kraftige vindstød, siger Peter Tanev, TV 2 Vejret.