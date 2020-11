VEJR Over 17 grader - vi har den varmeste novemberdag i 52 år 2. nov. 2020, 06:25 Opd. 2. nov. 2020, 07:16 Del på Facebook Del på Twitter Del på e-mail Usædvanligt varmt novembervejr (Arkivfoto) Anja Knappe / Seerfoto Usædvanligt varmt novembervejr (Arkivfoto) Foto: Anja Knappe / Seerfoto Billede af Anders Brandt Anders Brandt Meteorolog, TV 2 Det kan blive endnu varmere i løbet af dagen, hvor temperaturen kan nærme sig 18 grader. Med temperaturer over 17 grader er man mandag morgen stået op til helt usædvanligt varmt novembervejr. I forbindelse med at lun luft blæser op over Danmark fra sydvest, er der tidligt mandag morgen målt den højeste temperatur i november i 52 år. Varmest har det været i Store Jyndevad i Sønderjylland, hvor temperaturen indtil klokken syv har været oppe på 17,2 grader. Ikke siden den danske varmerekord fra 1968 på 18,5 grader har der været målt højere temperatur i november. Højeste temperaturer indtil klokken syv mandag morgen. Højeste temperaturer indtil klokken syv mandag morgen. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik Det er ikke kun i den sydlige del af Sønderjylland, det er varmt. I stort set hele landet ligger temperaturen mandag morgen mellem 15 og 17 grader. Odense har indtil klokken syv haft 17,1 grader, mens det i Skrydstrup ved Vojens har været 17,0 grader varmt. Kan blive endnu varmere Den usædvanlige novembervarme fortsætter med at strømme op over Danmark resten af mandagen, og temperaturen kan i løbet af dagen stige til nær 18 graders varme. Prognose: Temperatur mandag klokken 14. Prognose: Temperatur mandag klokken 14 Foto: TV 2 VEJRET / Grafik