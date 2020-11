Anders fik en god ide - nu fylder dét det meste af hans liv

Interessen for pistoler, revolvere, rifler og geværer har han altid haft. I dag er maskinarbejderen Anders fra Harlev blevet til A.H. Larsen - bøssemager og våbennørd.



- Jeg startede egentlig med at skyde pistolrevolver og så satte jeg mig for – i en disciplin der hedder tjenestepistol – der ville jeg være dansk mester. Og for at blive det så må man jo træne.



Og træne, det gjorde han. Anders Hatting Larsen skød mellem 30- og 40.000 skud om året, og så fik han den ide, at han selv ville begynde at genlade sine patroner.

Og så gik det hurtigt fra prisoptimering til nørderi. For den våbenpassionerede østjyde er også vild med godt håndværk.

Se hele indslaget om Anders Hatting Larsen her: