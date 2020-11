Dansk coronamutation - alle mink skal aflives

Regeringen vil aflive alle mink i Danmark.

Det sker, fordi der er sket en mutation blandt danske mink, som kan bringe effekten af en fremtidig coronavaccine i fare.

Frygten er, at det kan skade effekten af en kommende vaccine, hvis den danske mutation får lov at sprede sig.

- Virus er muteret i mink, og den muterede virus har spredt sig til mennesker. Hvad værre er – og det er meget alvorligt – så har Statens Serum Institut i laboratoriet fundet fem eksempler på virus i minkfarme og 12 eksempler på virus hos mennesker, der udviser nedsat følsomhed for antistoffer, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet om sagen kort efter klokken 16. Hun fortsætter:

- Med andre ord: Den muterede virus via mink kan indebære den risiko at den kommende vaccine ikke kommer til at virke som den skal.

I værste fald kan mutationen blive spredt til andre lande, og dermed besværliggøre håndteringen af coronakrisen i hele verden, advarer statsministeren. Det skal tages "ekstremt alvorligt", lyder det.

- Vurderingen fra Statens Serum Institut er klar: En fortsat minkavle under pandemien indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge covid-19 ved vacciner, sagde statsminister Mette Frederiksen.