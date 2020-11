Møder kritik: Regeringen delte dårligt nyt midt i USA-valg og coronaudbrud

Mens manges øjne var rettet mod det amerikanske valg, blev der sendt en pressemeddelelse ud om, at vandværker i syv år har fået lov at overskride mængden af pesticider i drikkevand.



Det undrer støttepartierne SF og Enhedslisten.

- Det er tydeligt, at man udnytter, at der er gang i nogle andre ting, og så har man en lortesag, man smider ud i pressen midt i det, siger miljøordfører Carl Valentin (SF).

Miljø- og Fødevareministeriet sendte nyheden ud tirsdag klokken 17. Samtidig blev der holdt et hastemøde om situationen på Christiansborg, hvor flere politikere og ministre er smittet eller gået i isolation.

- Det er meget muligt, at det er et rent og skært tilfælde, men det er ret mærkeligt, at man i ly af coronaudbrud i Folketinget og amerikansk valgkamp synes, at det er det helt oplagte tidspunkt at komme ud med rigtig dårligt nyt, siger miljøordfører Mai Villadsen (EL).