Gravide Simone blev indlagt med corona: Nu sender hun en opfordring til andre

Fik ikke sagt farvel

Det startede med, at hun fik et opkald fra sin leder om, at en kollega var smittet med COVID-19, og at hun derfor ikke skulle møde op på arbejde dagen efter.

Kort efter telefonopkaldet fik hun selv feber.

- Jeg troede bare, at jeg havde fået ophidset mig selv godt og grundigt, siger Simone Sloth.

Men få dage senere kunne hun selv læse på sundhed.dk, at hun var positiv med COVID-19. Og da hun samtidig var begyndt at hoste, havde blå negle og havde svært ved at trække vejret, besluttede hun sig for at ringe til vagtlægen.