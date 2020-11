Regeringen dropper forslag om kødløse dage

Offentligt indkøb skal reduceres

Forslaget om to ugentlige vegetardage kom som led i en ny, grøn indkøbsstrategi fra staten, hvor man i et forsøg på at skære ned for kødforbruget og dermed gøre en indsats for klimaet foreslog at indføre to kødfrie dage om ugen i statslige kantiner.

Desuden, lød det i forslaget, skulle der stilles krav om, at man højest måtte serveres okse- eller lammekød én dag om ugen.

Det fremgår derudover af den grønne indkøbsstrategi, at regeringen vil indføre klimakompensation for alle statsligt ansattes tjenesterejser ved at indbetale et bidrag til Klima-skovfonden