Smitten er tilbage - plejepersonale på Samsø sendt hjem

Medarbejdere og beboere testes

Lørdag blev nærkontakter til de to smittede medarbejdere og alle beboere på Plejecenter Kildemosen testet for coronavirus for at begrænse smitten.

Samsø Kommune afventer fortsat svar på cirka halvdelen af prøverne af beboerne, som de forventer kommer tirsdag. Den første halvdel af svarene, som kom mandag, viste dog heldigvis ingen positive testsvar.

Kommunen oplyser, at alt personale igen vil blive testet tirsdag og igen om seks uger, mens alle beboere vil blive teste igen mandag den 9. november.