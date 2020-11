Borgmester overrasket over nominering - vidste ikke prisen eksisterede

- Det står tydeligt for mig efter nomineringen, at vi politisk skal være gode til at tænke den ind i vores udvikling af bymidten i et samarbejde med dem, der ejer de gamle bygninger, siger Uffe Jensen (V).

Odder Kommune har netop vedtaget en plan for bymidten, der betyder, at der over de næste tre til fem år skal investeres et tocifret millionbeløb i at gøre området mere attraktivt.

Og for borgmesteren er det oplagt, at bevaringen af de bygninger, der nu har sikret en nominering som Danmarks smukkeste stationsby, skal tænkes med ind i planerne for bymidten.