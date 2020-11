David løber 80 km i ét stræk for at redde Gammel Estrup

David Jesuthasan er opvokset på Djursland og har mange gode minder om herregårdmusset Gammel Estrup på Djursland, og det smerter ham at høre, at museet står til at miste 40 procent af sine statsindtægter ved årets udgang.

Derfor satte han sig lørdag for at løbe 80 kilometer for at sætte fokus på problemet.

Kl. 5 om morgenen løb han hele vejen fra Bjerringbro over Viborg og ud til Gammel Estrup på Djursland.



- Det går helt tilbage til min børnehave, hvor vi kom derud. Jeg har gode minder derfra fra min barndom, og det har folk generelt, så det er meget vigtigt for mig, at det bliver bevaret, fortæller ultraløberen til TV2 ØSTJYLLAND.