En gnist flytter ind: Ti dukker og et helt særligt lydunivers

Forestillingen ’Gnisten på Pakkefabrikken’ har premiere sidst i november, og derfor er der fuld gang i forberedelserne til teaterstykket, der har en kassefabrik som omdrejningspunkt.



TV2 ØSTJYLLANDS kulturmagasin har besøgt teatret for at få et indblik i det store arbejde, der går forud for premieren senere på måneden. Her skal blandt andet produceres en lille hær af dukker, opføres en kassefabrik, og så skal sidste hånd lægges på det lidt specielle lydunivers til forestillingen - og så er der noget med en gnist, der flytter ind.

I videoen herunder kan du få et kig bag facaden og få et indblik i forberedelserne til ’Gnisten På Pakkefabrikken’.