Lasse vil lave 112 år gammel fabrik om til strandhotel - en beslutning afgør det hele

Fra prestigebyggerier til Samsø

Men hvad får en mand som Lasse Kronholm til at kaste sig over et projekt på Samsø til en værdi på 40 millioner kroner, når han er vant til at arbejde med byggerier i milliardklassen på fine adresser i København?

- Det er fordi, det gør en forskel. Det har en betydning for et lokalt samfund, og så har det en positiv effekt for Samsø.

- Jeg kan godt lide Samsø og landskaber, og de mennesker, der bor der. Og så har jeg fået muligheden for at lave et projekt, der rykker på alle felter. Det er fedt!

Lokale køber sig ind

Hans vision er klar. Naturen omkring fabrikken skal genskabes, og så skal der bygges et strandhotel der, hvor cementvarefabrikken har ligget siden 1908.

Lasse Kronholm har netop åbnet op for, at de lokale på Samsø kan købe anparter for 50.000 kroner stykket i projektet. Resten af finansieren skal han ud og låne.

- Det er simpelthen en måde at komme til torvs med nogle projekter i udkantsområderne, som man må ty til, og som man får rigtig meget rygvind på at byde det ud lokalt, siger Lasse Kronholm.