Spillested på Djursland jubler: - Penge til flere koncerter

Hvordan vil musikglade østjyder mærke det?



- Der kommer til at være flere koncerter for det første. Og så kommer koncerterne til at foregå flere forskellige steder - fra Auning, til Rønde og Hornslet, siger Jesper Jul.

Borgmester: - et fantastisk kulturelt lyspunkt

Nyheden glæder også Norddjurs' borgmester.

- Det er en fantastisk nyhed at modtage Statens Kunstfonds udnævnelse af Pavillonen som netværksspilledsted, udtaler Jan Petersen (Soc. Dem.) i en pressemeddelelse:

- Vi glæder os meget over de muligheder, det giver for udvikling af koncerter på hele Djursland. I denne specielle tid er dette et fantastisk kulturelt lyspunkt for vores egn.