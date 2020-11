Regeringen vil mere end fordoble håndværkerfradraget

Landet over meldte håndværkere dengang om propfyldte ordrebøger og lang ventetid, og formidlingsvirksomheden 3Byggetilbud fortalte til TV 2, at de sammenlignet med året før havde modtaget 50 procent flere ordrer siden foråret, hvor udbredelsen af coronavirus sendte landet i nedlukning.

Kan mindske sort arbejde

Trods travlhed har erhvervsorganisationen Dansk Industri længe appelleret for et højere fradrag gennem boligjobordning. De foreslog i september konkret at hæve det skattefri beløb fra 18.700 kroner til 25.000 per voksen i husstanden.

Derudover har organisationen blandt andet foreslået at fjerne listen over opgaver, der kan trækkes fra, så det i stedet ville være muligt at få fradrag for samtlige håndværker-og serviceydelser.