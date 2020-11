Amerikanske betjente skal vidne i sag stor om våbenhandel

Amerikanske politifolk skal i den kommende tid rejse til Danmark for at fortælle om deres efterforskning i en sag om handel med skydevåben.



Sagen er en af de hidtil største om våbenhandel på nettet og indledes fredag i Retten i Horsens.

To mænd er tiltalt for at ville købe først 20 og derefter 63 skydevåben, mens to andre mænd og en kvinde anklages for at have været kurérer.