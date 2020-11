14 mænd dømt for groft overfald og kidnapning

Dommen glæder specialanklager Jesper Rubow.

- Der er tale om et groft og voldsomt overfald, og jeg er tilfreds med, at de tiltalte samlet set blev idømt over 20 års fængsel for dét, flere af dem selv kaldte for en hyggetur til Aarhus. Jeg er samtidigt tilfreds med, at flertallet af de tiltalte blev dømt efter bandeparagraffen, som var medvirkende til, at deres straf blev skærpet, udtaler han i en pressemeddelelse.

To af de dømte modtog dommen, en ankede og 11 har taget betænkningstid i forhold til at anke.