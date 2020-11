Steen har opfundet ny effektiv metode i kampen mod oversvømmelser

Randers Kommune har blandt andet på baggrund af opmålingerne bedt to uafhængige firmaer måle vandgennemstrømningen og fået en ekspert fra Aalborg Universitet til at kigge på det. Randers Kommune afviser, at de kunne have gjort mere for at forhindre oversvømmelser.

Diskussionen om manglende vedligehold af vandløb er også aktuel andre steder i Østjylland. For et par år siden påpegede Miljø- og Fødeklagenævnet for eksempel, at Odder Kommune ikke kunne dokumentere, at de havde vedligeholdt et vandløb, som de burde. Her venter en efterfølgende erstatningssag stadig på at blive afgjort.