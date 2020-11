Forældre har kæmpet for at bevare landsbyskoler – nu er deres bøn blevet hørt

”Skolerne spiller en stor rolle”

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten har i fællesskab valgt at sløjfe deres eget forslag om at nedlægge Hylke og Bjedstrup Skole.

Det sker i kølvandet på massevis af debatter, demonstrationer, borgermøder, høringsmøde med bestyrelse og i alt 191 høringssvar.

- Vi har gjort os umage med at lytte til høringssvarene. Undervejs er det nok gået op for en del af byrådsmedlemmerne, hvad det er for en rolle, de her skoler også spiller, og der har vi lyttet til høringssvarene, og sammen er vi gået med til at lave en aftalemodel, hvor vi lægger op til, at vi skal have en dialog med både små og store skoler om, hvordan skolerne skal være i fremtiden, siger borgmester i Skanderborg Kommune Frands Fischer (S) til TV2 ØSTJYLLAND.