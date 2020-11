Pia tager chancen og kører sin søn på samvær hos far i Nordjylland

Det er jo ikke kun dig selv og din familie, du risikerer at ramme. Man taler jo om, hvor vidt den her nye virus kan kickstarte en helt ny bølge med en ny nedlukning, hvor en eventuel vaccine ikke vil virke. Kan du godt tilladde dig at tage den beslutning?

- Jeg ved godt, hvad risikoen er. Og det kan da godt være, at mange vil blive forargede over den beslutning. Men der mangler for mig at se for det første evidens for mange af de her ting, og så ønsker jeg heller ikke at fratage min søn og hans far deres samvær, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes slet ikke, at dem der sidder og bestemmer har taget højde for de problemer, man stiller os med delebørn i. Hvorfor kan man ikke sidde i en luukket bil, køre til Nordjyland og aflevere sit barn hos hans raske far? Det er jo ikke fordi, vi tager ud at handle på turen og laver alt muligt. Min søn vil bare se sin far.